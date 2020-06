LG G Flex 2 im Hands-On: Das bessere Wolverine-Smartphone

Das G Flex 2 ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorgänger, der vielmehr den Eindruck eines frühen Prototypen erweckte. LG hat sich das Feedback der Käufer und Tester zu Herzen genommen und tatsächlich fast alle Kritikpunkte ausgemerzt. Nun fühlt es sich auch wie ein Smartphone an, dass mit aktuellen High-End-Modellen konkurrieren kann.

Eine Frage bleibt: Macht die Biegung Sinn? Das muss in einem ausführlichen Test überprüft werden. Im Kurztest zeigte sich, dass das kleinere Format die Bedienung deutlich erleichtert. All jene, die gerne aus der Masse hervorstechen wollen, sollten das G Flex 2 im Auge behalten. Das G Flex 2 soll ab Ende Jänner in Südkorea verfügbar sein, weitere Märkte sollen später folgen. Ein Preis steht noch nicht fest.

Disclaimer: Redakteure der futurezone berichten vor Ort von der Consumer Electronics Show in Las Vegas. Die Reisekosten werden von der futurezone GmbH selbst sowie von Samsung und der CEA übernommen.