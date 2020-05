LG G Flex kommt im Februar nach Österreich

Bisher war das LG G Flex, das die futurezone bereits getestet hat, nur in Südkorea, Hongkong und Singapur verkauft worden. Nun kündigt LG an, sein 6-Zoll-Smartphone mit gebogenem Display ab Februar auch in 20 europäischen Ländern auszuliefern.

Zu den "größeren europäischen Märkten" darf sich neben Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Schweden auch Österreich zählen. Im nächsten Schritt soll das G Flex auch in den USA an den Start gehen.