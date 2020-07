LG Ice Cream Smart: Smartphone zum Klappen angetestet

Fast jeder Handy-Nutzer hatte zumindest einmal in seinem Leben ein Klapp-Handy in seinem Besitz. Statt sich Sorgen darüber zu machen, dass der Bildschirm in der Hosentasche zerkratzt, wurde das Handy einfach zusammengeklappt. Doch mit dem Erfolg von Smartphones und Touchscreens ging das beliebte Handy-Format recht rasch unter. LG bringt nun zumindest in seinem Heimatmarkt Südkorea mit dem Ice Cream Smart und dem Wine Smart zwei klappbare Smartphones auf den Markt. Die futurezone hat die Einsteiger-Modelle auf dem Mobile World Congress angetestet.