LG Optimus L7 im Test: Edel, aber lahm

Hardware

Die Ausstattung des Optimus L7 ist wohl dessen Hauptproblem. Denn innerhalb des 122 Gramm schweren Smartphones werkelt lediglich ein Snapdragon S1 Singlecore-Prozessor von Qualcomm - das selbe Modell, das auch im Nokia Lumia 610 zum Einsatz kommt. In Kombination mit den 512 MB RAM lässt das ansonsten flüssige Ice-Cream-Sandwich-Erlebnis zur Tortur werden. Multitasking ist nahezu undenkbar, selbst das Navigieren auf dem Homescreen ist bei mehreren CPU-lastigen Apps eine schwierige Angelegenheit. Auch wenn das LG Optimus L7 eines der derzeit günstigsten Smartphones mit 4,3 Zoll-Bildschirm ist - hier hätte man durchaus auf modernere Hardware setzen können.

Ungewöhnlich für ein Smartphone dieser Preisklasse: NFC ist mit an Bord. Der Chip findet sich im Gehäusedeckel wieder. Der Nutzen der Technologie ist derzeit aber noch begrenzt, an einigen Stellen in Österreich wird sie allerdings bereits zum Bezahlen verwendet. Über NFC-Tags lassen sich, wie bei Sonys Xperia-Serie, verschiedene Konfigurationen für das Smartphone speichern. So soll das Smartphone beispielsweise ohne manuelles Umstellen lautlos geschaltet werden oder andere Einstellungen des Android-Betriebssystems verändert werden.

Der Rest der Ausstattung hält keine wirklichen Überraschungen bereit. Neben WLAN (802.11 b/g/n) und Bluetooth 3.0 besteht noch die Möglichkeit, einen HDMI Anschluss per MHL-Adapter nachzurüsten. Grundsätzlich sind 4 Gigabyte Speicher verbaut, von denen allerdings nur 2,5 Gigabyte verwendbar sind. Über microSD lässt sich dieser auf bis zu 32 Gigabyte erweitern.

In puncto Akkuleistung hat sich LG aber keinen Fehler geleistet. Der 1.700 mAh starke Akku reicht für bis zu zwei Tage moderate Nutzung ohne neuerliches Aufladen. Nach eigenen Angaben soll das L7 im UMTS-Netz bis zu 350 Minuten Sprechzeit bieten. Die 5-Megapixel-Kamera ist durchschnittlich, aufgrund der mageren CPU-Leistung benötigt aber der Autofokus und der Auslöser etwas länger. Videoaufnahme ist, sowohl bei der Rück- als auch der Frontkamera, nur in VGA-Qualität möglich und bietet dementsprechend ernüchternde Ergebnisse.

Software

Als Betriebssystem kommt Ice Cream Sandwich, die neueste Version des Smartphone-Betriebssystems Android, zum Einsatz. Das L7 ist allerdings dermaßen schlecht ausgestattet, dass man hier wohl besser bei der Vorgänger-Version Gingerbread geblieben wäre. Die Oberfläche des Betriebssystems wurde nur minimal verändert, wirkliche Verbesserungen oder zusätzliche Funktionen sucht man vergeblich. Möglicherweise hätte eine "nackte" Android-Version von Google einen leichten Performance-Schub gebracht, denn das Navigieren zwischen den Homescreens ist selbst bei nicht aktiven Apps etwas träge und geht nur mit einer leichten Verzögerung von Statten. LG eigene Widgets und Apps sucht man vergeblich, lediglich für die NFC-Funktion und den DLNA-Dienst SmartShare wurden dem L7 eigene Apps spendiert.

Fazit

Auch wenn das LG Optimus L7 auf den ersten Blick unheimlich edel wirkt, so ist die aktuelle Android-Version Ice Cream Sandwich auf dieser veralteten Hardware eine Katastrophe. Bereits HTC musste beim One V Einschränkungen bei den Funktionen des Smartphone-Betriebssystems machen, schaffte dabei aber den Spagat deutlich besser als LG mit dem Optimus L7. Wären da nicht die Performanceprobleme, hätte das LG Optimus L7 eine interessante und hübsche Variante für den Smartphone-Einstieg sein können. In der derzeitigen Form ist es allerdings kaum verwendbar und somit keine wirkliche Kaufempfehlung.

Alternativen

Die schönste Alternative liefert LG selbst mit dem Prada Phone. Allerdings liegt das mit knapp 350 Euro deutlich über dem aktuellen Straßenpreis des Optimus L7, das derzeit mit nur knapp 250 Euro zu Buche schlägt. Wie auch beim One S ist die beste Alternative nach wie vor das