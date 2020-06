LG präsentiert neue Mittelklasse-Smartphones

Die neuen Smartphones heißen Magna, Spirit, Leon und Joy. Alle neuen Mittelklasse-Geräte werden sowohl in 3G- als auch in LTE-Varianten angeboten. Die LTE-Modelle verfügen über eine Rückenabdeckung aus Metall, 3G-Fans müssen mit Kunststoff vorliebnehmen. Das LG Magna bringt ein 5-Zoll-Display, einen Quad-Core-Prozessor und einen Akku mit 2540 mAh mit. Das LG Spirit hat ein 4,7-Zoll-Display und eine 8-Megapixel-Kamera an Bord. Das LG Leon ist mit einem 4,5-Zoll-Bildschirm ausgerüstet, das LG Joy kommt auf 4 Zoll. Als erstes Gerät kommt Anfang März das LG Spirit LTE zu einem UVP von 199 € nach Österreich.

LG Magna Spezifikationen

• Display: 5,0 Zoll HD (294 ppi)

• Chipsatz: 1,2GHz oder 1,3 GHz Quad-Core*

• Kamera: 8MP oder 5MP* / 5MP

• Speicher: 8GB / 1GB

• Akku: 2.540 mAh

• Betriebssystem: Android 5.0 Lollipop

• Netzwerk: LTE Cat. 4 / HSPA+ 21Mbps

• Größe: 139,7 x 69,9 x 10,2 mm

LG Spirit Spezifikationen

• Display: 4,7 Zoll HD (312 ppi)

• Chipsatz: 1,2GHz oder 1,3 GHz Quad-Core*

• Kamera: 8MP oder 5MP* / 1MP

• Speicher: 8GB / 1GB

• Akku: 2.100 mAh

• Betriebssystem: Android 5.0 Lollipop

• Netzwerk: LTE Cat. 4 / HSPA+ 21Mbps

• Größe: 133,3 x 66,1 x 9,9 mm

LG Leon Spezifikationen

• Display: 4,5 Zoll FWVGA (220 ppi)

• Chipsatz: 1,2GHz oder 1,3 GHz Quad-Core*

• Kamera: 8MP oder 5MP* / VGA

• Speicher: 8GB / 1GB

• Akku: 1.900 mAh

• Betriebssystem: Android 5.0 Lollipop

• Netzwerk: LTE Cat. 4 / HSPA+ 21Mbps

• Größe: 129,9 x 64,9 x 10,9 mm

LG Joy Spezifikationen

• Display: 4,0 Zoll WVGA (233 ppi)

• Chipsatz: 1,2GHz Quad-Core / 1,2GHz Dual-Core*

• Kamera: 5MP / VGA

• Speicher: 8GB oder 4GB / 1 GB oder 512 MB *

• Akku: 1.900 mAh

• Betriebssystem: Android 5.0 Lollipop / Android 4.4 KitKat

• Netzwerk: LTE Cat. 4 / HSPA+ 21Mbps

• Größe: 122,7 x 64,0 x 11,9

*je nach Markt