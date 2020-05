LG prescht bei CES mit Ultra HD-Fernsehern vor

Der südkoreanische Elektronik-Konzern LG setzt in großem Stil auf Fernseher mit extrem hoher Ultra-HD-Auflösung für noch schärfere Bilder. Zur Elektronik-Messe CES in Las Vegas kündigte das Unternehmen am Sonntag eine neue Modellreihe mit vier verschiedenen Bildschirmgrößen an. Die Display-Diagonalen reichen von 65 bis 98 Zoll (rund 165 bis 249 cm).