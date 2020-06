LG stellt G2 mini mit Android 4.4 vor

Das mini ist, je nach Region, mit einem Qualcomm Snapdragon 400 oder einem Nvidia Tegra 4i ausgestattet und richtet sich demnach eher an das Mittelklasse-Segment. Dem SoC stehen ein Gigabyte RAM sowie acht Gigabyte an internem Speicher zur Verfügung. Dieser kann jedoch über microSD-Karten erweitert werden. Das G2 mini wird mit der aktuellen Android-Version 4.4 ausgeliefert und unterstützt LTE. Zudem sind eine 8 Megapixel-Kamera (Rückseite) sowie eine 1,3 Megapixel-Front-Kamera verbaut. In einigen Regionen wird das G2 mini auch mit zwei SIM-Kartenslots angeboten. Ab März soll das G2 mini erstmals in Russland verfügbar sein, darauf soll Ost-Europa, der nahe Osten, Lateinamerika sowie der Rest Europas folgen. Ein Preis ist noch nicht bekannt.