Keine reine Linkliste: Google-Suche wird sich deutlich verändern

Die Älteren unter uns mögen sich vielleicht noch erinnern: Ganz früher bestand die Google-Suche aus einer Wand aus blauen Links - keine aufdringliche Werbung, keine Fragen, die man vielleicht zum Thema hat, keine KI-Zusammenfassungen. Doch die Google-Suche verändert sich. Der letzte große Umbau war die Einführung von KI-Übersichten, die mittlerweile vielen Menschen reichen, um ihre Such-Bedürfnisse zu befriedigen.

Suchergebnisse werden kategorisiert

Jetzt plant Google allerdings eine weitere Neuerung. Statt Suchergebnisse nach der KI-Übersicht weiterhin als homogene Liste anzuzeigen, will der Suchmaschinengigant Kategorien einführen, in die die Suchergebnisse organisiert sind. Das schreibt das Unternehmen auf seinem Blog.

Um die Suchergebnisse zu organisieren und Kategorien zu erstellen, wird KI (das hauseigene Gemini) verwendet. Sucht man etwa nach "Single-Reisen in Japan" könnten die Suchergebnisse etwa in "Umfassende Leitfäden" und "Persönliche Erfahrungen" aufgespalten werden. Wie viele Kategorien Google vorsieht, ist nicht klar.

Nur bei offenen Fragen

Die Kategorisierung soll bei offenen Suchanfragen eingesetzt werden, also jenen, die nicht auf ein spezifisches Ergebnis abzielen. Im Wesentlichen führt Google im Hintergrund eine Reihe weiterer, verwandter Suchanfragen durch, um relevante Ergebnisse anzuzeigen. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt Google mit dem "AI Mode" in der Google-Suche. Dieser ist allerdings noch nicht in der EU verfügbar.