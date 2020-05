Loewe setzt bei Art-TVs weiter auf Design

Die neuen Loewe-TVs sind außerdem Smart-TVs . Mit dem Loewe MediaNet gibt es Apps und Video on Demand Services sowie HbbTV an Bord und erlaubt damit den Zuugang zu den Mediatheken der TV-Sender. Die Basis der neuen Smart-TVs ist außerdem der Triple-Tuner (DVBT/T2/C/S/S2 und analog) sowie ein integriertes Hochleistungs-WLAN-Modul sowie eine Netzwerkschnittstelle (LAN). Die neuen Art TVs können auch als Clients für die DR+ Streaming-Technologie verwendet werden.

Alle neuen Art-Modelle haben 3D mit an Bord. Loewe verspricht zudem ein „perfektes Bild“, was „tief in der Detailschärfe, aber nicht überzeichnet in den Konturen“ ist. Die neuen Art-Modelle kommen in vier verschiedenen Farbvarianten – Schwarz, Chromsilber, Mokka und Weiß. Die Energieeffizienz der neuen Art-TVs ist mit ihrer Einstufung in die Energieeffizienzklassen A (32 Zoll ) und A+ (40, 50 u. 60 Zoll ) belegt.