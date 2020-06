Loewe stellt neue Smart TVs vor

Das LCD-Panel kann Bilder mit 200 Hz darstellen und setzt auf die Active Glasses 3D-Technologie, eine 3D-Lösung, die mit Shutterbrillen funktioniert. Als Empfänger sind HD-Tuner für DVB-T/C/S2 verbaut. Auf Wunsch kommt auch ein Empfänger für DVB-T2, dem terrestrischen Standard für HD Inhalte, hinzu. Neben zwei CI+ Kartenslots sind auch noch zwei USB- und drei HDMI-Anschlüsse verbaut. Vernetzt wird das Smart TV per LAN oder WLAN. So kann auch direkt von der Festplatte auf den Fernseher gestreamt werden. Die Smart TV-Plattform, an der Loewe gemeinsam mit Philips, LG und Sharp arbeitet, kann so auch mit einem relativ umfangreichen App-Angebot aufwarten.