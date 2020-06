Mac-Lücke: Firefox-Userdaten werden protokolliert

Wie Mozilla in einem Sicherheits-Bulletin mitteilt, tritt die laut eigenen Angaben hochriskante Lücke ausschließlich bei OS X 10.10 Yosemite auf. So wurden bis Firefox 33 vom System, genauer gesagt dem Core-Graphics-Framework, sämtliche Eingaben in Firefox und Thunderbird in einer Datei protokolliert. In dieser können theoretisch auch sensible Daten wie Namen und Passwörter aufscheinen, die vom Anwender unter Firefox eingegeben wurden.