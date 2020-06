Medion Lifetab S8312 im Test: Hofer-Tablet im Nexus-Stil

Medions Tablet hat einen 8-Zoll-Bildschirm. Im Gegensatz zu den zahlreichen iPad mini-Klonen der vergangenen Monate ist der Bildschirm jedoch im 16:10-Format gehalten und erinnert daher stärker an das Nexus 7. Überraschend ist die gute Verarbeitung des Gehäuses. Statt Kunststoff setzt Medion auf eine Aluminium-Rückseite, die an das Surface Pro 3 erinnert. An den Seiten wurde das Gehäuse leicht angeschrägt und lässt sich so relativ angenehm mit einer Hand halten. Da im Lifetab S8312 ein 3G-Modem verbaut ist, wurde der obere Abschnitt der Rückseite aus Kunststoff gefertigt. Durch die graue Pulverbeschichtung ist der Unterschied aber nur schwer zu ertasten.