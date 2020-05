Mehr verkaufte Playstation 4 als Xbox One

Sony enthüllte in Las Vegas unterdessen die nächsten Schritte. So werde der angekündigte Cloud-Spieledienst in den USA in diesem Sommer an den Start gehen. Da Games für ältere Playstation-Konsolen auf dem neuen Modell nicht mehr laufen, will Sony sie online spielen lassen. Die Pläne gehen aber noch weiter. So sollen die Spiele aus dem Netz auch auf Sony-Fernsehern und mit der Zeit auch auf Geräten anderer Hersteller verfügbar sein.



Sony stellte zudem einen Cloud-Videodienst für die USA in Aussicht. Allerdings müsse der Konzern sich dafür noch mit den Rechteinhabern der Videoinhalte einigen, räumte der zuständige Sony-Manager Andrew House in der „ Financial Times“ ein.