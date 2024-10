Meta arbeitet an eigener KI-Suchmaschine

Meta soll an einer eigenen KI-Suchmaschine arbeiten. Damit will der Konzern gegen die Konkurrenz von Googles Gemini und Microsofts Copilot vorgehen. Das berichtet The Information unter Berufung auf interne Quellen.

Der Chatbot soll dabei mithilfe eines Webcrawlers Internetsuchen direkt in den jeweiligen Apps - WhatsApp, Instagram und Facebook - durchführen können. Nutzer sollen dann Zusammenfassung zu den gewünschten Themen oder aktuellen Ereignissen erhalten.

Seit 8 Monaten trainiert

Laut The Information soll Meta seine Such-KI seit 8 Monaten trainieren. Bereits vor Monaten wurde Meta-Bots entdeckt, die dafür im Internet heimlich Daten sammelten, berichtete damals Business Insider.

Meta hat zudem eine Kooperation mit der Nachrichtenagentur Reuters angekündigt. Die Nachrichtenartikel dürfen in diesem Rahmen von Meta AI in Antworten verwendet werden. Zu einer eigenen Suchmaschine hat sich das Unternehmen bisher nicht geäußert.

Meta AI noch nicht in Europa verfügbar

Derzeit nutzt der Meta AI die Suchmaschinen Google und Bing, um Nutzerfragen mit Aktualitätsbezug, z. B. Sportergebnisse, zu beantworten. Die Funktion ist allerdings in Europa noch nicht verfügbar - unter anderem, weil das Unternehmen seine KI-Pläne in Europa auf Eis gelegt hat.

Grund sollen u. a. Beschwerden der österreichischen NGO noyb sein, hinter der der Datenschutzaktivist Max Schrems steht. noyb hatte zuvor bemängelt, dass Meta persönliche Posts, private Bilder oder Daten aus dem Online-Tracking für eine "nicht näher definierte KI-Technologie" verwenden will.