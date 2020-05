Microsoft bringt drittes Update für Windows Phone 8

Beim Funktionsumfang der Software wurde auch nachgebessert. So kann die automatische Ausrichtung des Bildschirms deaktiviert werden, damit Inhalte starr in einer Position bleiben. Des Weiteren können in der Multitasking-App-Ansicht Programme geschlossen werden. Auf dringenden Nutzerwunsch sind nun auch die Töne für verschiedene Benachrichtigungen frei belegbar. Zudem wurde das Zusammenspiel mit Windows 8.1 verbessert. Diese soll nun einfacher funktionieren, etwa wenn man einen WLAN-Hotspot am Handy einrichtet. Auch bei der Verbindung zwischen Bluetooth-Zubehör wurden Verbesserungen vorgenommen. Schließlich gibt es nun einen Fahrzeug-Modus, der Lenker beim Fahren weniger ablenkt.

Erste Geräte, die die neuen Spezifikationen ausnützen, sollen kommende Woche von Nokia kommen. Bestehende Geräte sollen das Update in den kommenden Monaten erhalten. Ein genauer Zeitplan wurde nicht genannt.