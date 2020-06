Microsoft bringt günstige Windows-Phones

Microsoft hat am Mittwoch die Smartphoines Lumia 435 und Lumia 532 vorgestellt. Beide Geräte bringen Windows 8.1 mit und sollen mit niedrigen Preisen locken. Das Lumia 532 ist etwas leistungsstärker als das 435, mit stärkerem Prozessor und mehr Speicherplatz.

In Österreich werden das Lumia 435 und das Lumia 532 Dual SIM voraussichtlich im Laufe des 1. Quartals 2015 verfügbar sein. Beide Geräte werden in Grün, Orange, Weiß und Schwarz in den Handel kommen. Das Lumia 435 wird voraussichtlich zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 69 Euro (vor Steuern, ohne Vertrag) in den Handel kommen. Das Lumia 532 Dual-SIM wird voraussichtlich zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 79 Euro erhältlich sein.