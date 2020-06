Microsoft bringt Skydrive aufs iPhone

Der Online-Speicher Skydrive von Microsoft ist nun auch für iPhone und iPad als App verfügbar. Der Dienst, der bislang nur via HTML5 und Computer nutzbar war, liegt ab sofort in einer für iOS optimierten Version vor. Über die App haben Nutzer Zugriff auf ihre Daten und können in der Cloud auch Dateien ablegen. Es können Ordner erstellt und gelöscht werden, auch die Zugriffsrechte können verwaltet werden. Die Handhabung erinnert an jene von Dropbox.