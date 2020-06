Microsoft-Designer erklärt den Metro-Zwang

Den Zwang zum Metro-Interface erklärte Miller damit, dass sich Gelegenheitsnutzer in einem neuen Betriebssystem nicht auf Entdeckungsreise machen würden. Wäre also Metro nicht defaultmäßig eingestellt, würden die Casual User diese Ansicht kaum je zu Gesicht bekommen und wie gewohnt, den herkömmlichen Desktop beackern, so Miller. Unter Windows 8.1 werde der Metro-Zwang, vor allem für die Power User abgeschwächt, indem man die Möglichkeit zur Verfügung stelle, direkt in den Desktop zu booten.

Abschließend schrieb Miller: “ Windows 7 hätte, durch die Lektionen, die man aus dem Windows-Vista-Schlamassel gelernt hat, nicht existieren können. Genauso wie XP nicht ohne Windows 2000 hätte existieren können. Hoffen wir, dass Windows 9 eine solide Verbesserung von Windows 8 wird.”