Microsoft: "Es wird nur noch Touchscreens geben"

Aber auch die statischen Icons-Bildschirme, die nicht zuletzt vom iPhone aus die mobile Gadget-Welt in Geiselhaft nahmen und auch das Windows-Betriebssystem Jahrzehnte lang prägten, will man bei Microsoft nun endgültig hinter sich lassen. "Icons sind der gestrige Weg, um Apps darzustellen", meint Windows-Manager Harris. Sie seien unpersönlich, ineffizient und einfach nur langweilig. Entwicklern empfiehlt Harris deshalb, die Darstellungsmöglichkeiten der App-Kacheln ("Tiles") auszunutzen. Ähnlich wie Widgets können Metro Style Apps Inhalte aus der App auf ihrer Kachel-Oberfläche darstellen. Neben Live-Informationen sollen User die Möglichkeit erhalten, die Oberflächen der Apps ihren eigenen Bedürfnissen anzupassen.

Apps wie Widgets

"Zu einigen meiner beliebtesten Apps in dieser ersten Testphase zählen solche, die ich gar nicht öffnen muss, um an Informationen zu gelangen. Dazu gehört etwa die Wetter App, die das aktuelle Wetter direkt auf der Programm-Kachel anzeigt", so Harris. Der ständige Fluss an Informationen müsse sich auch im Design der Apps niederschlagen. User hätten einfach keine Lust mehr, jede App dauernd einzeln aufzurufen, um so über etwaige Veränderungen und Neuigkeiten zu erfahren.

Die Einführung der neuen Apps bedeutet auch das schrittweise Ende von jahrzehntelang gepflegten Arbeitsvorgängen wie dem Abspeichern von Dateien und dem Schließen und Öffnen von Programmen in ihrem Startzustand. "User gehen heute aus einer App raus und wollen dann auf einem anderen Gerät genau dort weitermachen, wo sie in der App aufgehört haben", sagt Harris. Da Microsoft das System mit parallel geöffneten Apps nicht überlasten wird, werden diese im Hintergrund nach einigen Sekunden automatisch geschlossen. "Für die User muss das erneute Aufrufen der App aber so wirken, wie wenn sie nie weggewesen wären", so Harris. Der gewünschte Abgleich zwischen verschiedenen Geräten und Systemen werde in Zukunft die Cloud übernehmen.

Entwickler-Version zum Download freigegeben

Um den Entwicklern die Arbeit zu erleichtern, stellt der Konzern eine Reihe von Design- und Programmschablonen sowie Entwicklertools zur Verfügung, mit denen die gestellten Anforderungen erfüllt werden können. Für besonderen Applaus sorgte die Mitteilung, dass alle Konferenzteilnehmer mit einem Samsung-Tablet mit der Entwicklerversion von Windows 8 nach Hause gehen dürfen. Für alle Nichtteilnehmer stellt Microsoft die Entwickler-Version unter http://dev.windows.com kostenlos zur Verfügung.