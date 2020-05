Microsoft gibt Preise für Windows 8.1 bekannt

Wer bereits Windows 8 auf seinem PC installiert hat, kann das Upgrade auf die neue Version 8.1 kostenlos beziehen. Andere Nutzer müssen für Windows 8.1 bezahlen. Die Basisversion wird in den USA rund 120 Dollar kosten, die Pro-Version wird für rund 200 Dollar verkauft, gab Microsoft am Dienstag in seinem Windows Blog bekannt. Pro-Nutzer, die Media-Center-Funktionalitäten nutzen wollen, erhalten ein Upgrade für rund zehn Dollar. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise.

Angeboten wird das Windows-Betriebssystem nur in der Vollversion, günstigere Upgrade-Versionen für Nutzer älterer Windows-Betriebssysteme gibt es nicht. Windows 8.1. wird am 18. Oktober veröffentlicht und kann entweder als Download oder als DVD-Version im Handel bezogen werden.