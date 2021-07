Microsoft kooperiert bei HoloLens mit Autodesk

01.12.2015

Neben Microsoft wird künftig auch das Software-Unternehmen Autodesk an der HoloLens mitarbeiten. Das Unternehmen hat sich auf 3D-Modellierungs-Software spezialisiert.

Microsoft hat für die Weiterentwicklung seiner Hologramm-Brille HoloLens eine Kooperation mit dem Software-Design-Spezialisten Autodesk geschlossen. Gemeinsam wollen die US-Unternehmen neue Lösungen zum gemeinschaftlichen Arbeiten an 3D-Modellen voranbringen, die sich im realen Umgebungsraum befinden. Beide arbeiteten bereits seit einem Jahr an dem Projekt FreeForm, schrieb Garin Gardiner von Autodesk in einem Blogbeitrag.

Dabei tüfteln die Partner am Zusammenspiel der CAD-Software Fusion 360 und der HoloLens-Brille. „Das Ziel war, herauszufinden, was für Designer und Ingenieure in der täglichen Arbeit mit HoloLens alles möglich ist“, berichtete Gardiner.

Suche nach perfektem Format