Microsoft kündigt "kleine" Surface-Veranstaltung an

Am 20. Mai veranstaltet Microsoft in New York eine "kleine Zusammenkunft" für Medienvertreter. Das wird als Anspielung auf eine Erweiterung der "Surface Tablet"-Linie von Microsoft verstanden, wie unter anderen cnet schreibt. Gerüchte über ein etwaiges Surface Mini gibt es immerhin schon seit einiger Zeit. Ein Tablet mit sieben bis acht Zoll Bildschirmdiagonale würde für Microsoft im Hinblick auf die Angebote der Konkurrenz durchaus Sinn machen. Sicherheit gibt es allerdings ers am 20. Mai.