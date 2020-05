Microsoft kündigt versehentlich Windows 9 an

Mit einem geheimnisvollen Microsoft-Event für auserwählte Journalisten am 30. September in San Francisco wollte der US-Konzern die Hype-Maschinerie um das noch nicht offiziell bekanntgegebene Windows 9 anwerfen. Alain Crozier, Chef von Microsoft Frankreich, durchkreuzte die Pläne und kündigte - noch dazu in einem Live-Stream übertragen - an, dass in den nächsten Tagen Windows 9 veröffentlicht wird.