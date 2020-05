Microsoft Moonraker: So sah Nokias Smartwatch aus

Die Oberfläche orientiert sich am Design von Windows Phone. Die Bilder zeigen einige Anwendungsfälle, wie das Lesen von E-Mails oder das Annehmen eines Anrufs. Auch einige bekannte Apps, wie Facebook und MixRadio, lassen sich auf den Screenshots erkennen. Zudem war offenbar geplant, die Smartphone-Kamera per Smartwatch steuern zu können. „ Moonraker“ wird wohl in dieser Form nie auf den Markt kommen, doch womöglich werden in der kommenden Generation des Microsoft Band einige Einflüsse zu sehen sein. Dieses legt jedoch einen starken Fokus auf Fitness.