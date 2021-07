Microsoft schließt Lücke, die seit Windows 95 besteht

BadTunnel

Wird ein manipulierter Link angeklickt oder ein infizierter USB-Stick angesteckt, kann mittels BadTunnel der Datenverkehr des Computers abgehört werden. Zudem sei es auch möglich die Windows Updates so zu manipulieren, dass weitere Schadsoftware heruntergeladen und installiert wird.

Wer noch Windows-Versionen nutzt, die von Microsoft nicht mehr unterstützt werden, wie XP oder Vista, sollte NetBIOS over TCP/ IP deaktivieren, um die Lücke zu schließen. Eine Anleitung dafür ist auf Microsofts TechNet-Website zu finden. Yu will Details zu BadTunnel auf der Black-Hat-Konferenz vorstellen, die im August in Las Vegas stattfindet.