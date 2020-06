Microsoft sichert sich Namensrechte an "Windows 365"

Im Zuge der Präsentation von Windows 10 hat Microsoft angekündigt, dass Privatanwender kostenlos von Windows 7 bzw. Windows 8 auf das neue Betriebssystem upgraden können. Dass ihnen im Nachhinein ein Abo-Modell aufgedrückt wird, gilt derzeit als eher unwahrscheinlich. Daher wird spekuliert, dass es sich bei " Windows 365" in erster Linie um ein Preismodell für Unternehmen handeln könnte.

Allerdings, so glaubt Neowin, sei nicht davon auszugehen, dass in naher Zukunft ein Subscription-Service unter dem Namen " Windows 365" angeboten wird, da sich Microsoft derzeit darauf konzentriert, Windows 10 in den Vordergrund zu stellen.