Microsoft stellt Fernbedienung für Xbox One vor

Mit der Xbox One Media Remote können Multimedia-Inhalte der Konsole Xbox One gesteuert werden. Die Fernbedienung ist ergonomisch geformt und mit einer Soft-Touch-Oberfläche ausgestattet. Entertainment-Funktionen wie zum Beispiel der Blu-ray-Player oder Streaming-Angebote wie Xbox Musik und Xbox Video können mit der Fernbedienung mit einer Hand kontrolliert werden, wie Microsoft in einer Aussendung mitteilt.

Die Xbox One Media Remote kann auch der an der Konsole angeschlossene Fernseher und verbundene Digital-TV-Receiver steuern.

Die Infrarot-Übertragung ermögliche auch die Steuerung in dunklen Räumen, selbst bei starker Dunkelheit sollen keine Befehle verloren gehen. Außerdem verfügt das Gerät über eine bewegungssensitive Beleuchtung, die Illuminierung sämtlicher Bedienelemente soll sicherstellen, dass die Fernbedienung immer gut sichtbar ist.

Ab Anfang März wird die Xbox One Media Remote um 22,99 Euro im Handel erhältlich sein.