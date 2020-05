Microsoft stellt neues Nokia-Handy um 20 Dollar vor

Der tauschbare 800 mAh-Akku soll bis zu 15 Stunden Sprechzeit sowie 35 Tage Stand-by ermöglichen. Der Farb-LC-Bildschirm misst weiterhin 1,45 Zoll. Auf eine Kamera muss man verzichten, allerdings sind die Spiele Snake Xenzia und Bubble Bash 2 vorinstalliert sowie eine LED-Lampe an der Oberseite verbaut. Das Nokia 105 soll, wie sein Vorgänger, für 20 US-Dollar in "ausgewählten Märkten" erhältlich sein. Der Vorgänger schaffte es auch nach Österreich und ist für knapp 20 Euro im Handel erhältlich. Microsoft will auch eine Dual-SIM-Variante anbieten, die zwei herkömmliche SIM-Karten aufnehmen kann.