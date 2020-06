Microsoft Surface Pro 3 ist das Tablet des Jahres

In Regionen mit guter Internet-Infrastruktur hat Streaming bei der technischen Entwicklung die Nase vorn. Netflix bietet bereits erste Serien in UHD an und gehört damit zu den ersten Content-Anbietern, die Inhalte in der hohen Auflösung bereitstellen. Bis Fernsehsender in UHD ausstrahlen, wird es wohl noch etwas dauern: "UHD wird kommen, aber sicher nicht in den nächsten vier Jahren. In den nächsten acht Jahren ist es realistischer", sagt Weber: "Damit es schneller geht, müssen Industrie, Kundennutzen und Content Provider harmonieren".