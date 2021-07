Microsoft Surface soll bis zu 1800 Euro kosten

Die Tablets sind in einem schwedischen Online-Shop aufgetaucht. Je nach Ausstattung liegen die Preise für die Geräte zwischen 800 und 1800 Euro.

Wie Neowin berichtet, sind die Microsoft-Tablets im Sortiment des schwedischen Online-Händlers Webhallen aufgetaucht. Die günstigste Variante des Tablets mit ARM-Prozessor und Windows RT wird demnach über 32GB Flash-Speicher verfügen und 6990 Schwedische Kronen kosten, was in etwa 825 Euro entspricht. Für 64GB Flash-Speicher sollen 9990 Kronen fällig werden, was knapp 1200 Euro entspricht.

Deutlich teurer sind die Versionen mit Windows 8 Pro und Intel-CPU. Die Variante mit 64GB kommt auf 12990 Kronen (1500 Euro), die mit 128GB sogar auf 14990 Kronen (1800 Euro). Die günstigen RT-Modelle sollen laut dem Händler Ende 2012 in den Versand gehen, die Pro-Varianten im ersten Quartal 2013.