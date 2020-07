Microsoft und Xbox planen neuen Musik-Dienst

Was bis dato als Zune bekannt war, soll auf der Spielemesse E3 Anfang Juni in Los Angeles einen neuen Namen bekommen. Wie Verge berichtet, wird Microsoft auf der Messe ein neues Musik-Service vorstellen. Aktuell läuft es unter dem Projektnamen Woodstock, die finale Bezeichnung soll sich auf Xbox und deren positiv aufgeladenes Image beziehen. Bei dem Dienst wird es sich um einen Multiplattform-Ansatz handeln: Er wird auf Xbox, W8, WP8 iOS und Android verfügbar und über den Browser zugänglich sein. Das Service, so der Bericht, wird jenem von Spotify ähneln und tief in Facebook integriert sein.

Harte Konkurrenz

Es wird vermutet, dass der Dienst mit dem Start von Windows 8 offiziell gestartet wird. Ob er nur in den USA oder weltweit verfügbar sein wird, ist offen. Microsoft tritt damit jedenfalls – verspätet – in Konkurrenz mit etablierten Services wie Last.Fm oder Pandora bzw. in Österreich etwa Spotify, Simfy, Deezer oder Juke.