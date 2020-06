Microsoft veröffentlicht erstes Windows 8.1 Update

Sichtbare Neuerungen durch das Update betreffen unter anderem das Erscheinen neuer Schaltflächen auf dem Start-Bildschirm. Durch Symbole in der rechten oberen Ecke kann man den Computer direkt Abschalten oder die Suche öffnen. In der Desktop-Ansicht erscheinen alle offenen Programme künftig in der Taskleiste, egal ob es sich um Desktop-Apps oder Apps aus dem Windows Store handelt.

Die Taskleiste ist außerdem von überall abrufbar, inklusive dem Start-Bildschirm oder innerhalb geöffneter Apps. Eine neue Option wird Fans der Desktop-Ansicht erfreuen. Nach dem Login kann man sich direkt auf den Desktop anstelle des Startbildschirms leiten lassen. Mit einem Klick der rechten Maustaste auf eine der Kacheln am Start-Bildschirm erscheinen künftig mehr Optionen. Neu installierte Apps werden am Start-Bildschirm durch ein eigenes Symbol am unteren Bildschirmrand angezeigt.