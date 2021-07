Microsoft vertreibt MakerBot 3D-Drucker

Der Software-Konzern vertreibt ab sofort in 18 Microsoft Stores neben Laptops und PCs auch 3D-Drucker der Firma MakerBot. Der Probebetrieb verlief so erfolgreich, dass man sich zu diesem Schritt entschieden habe, so MakerBot-Chef Bre Pettis. Bislang waren MakerBot-Geräte lediglich Online und im eigenen Store in New York erhältlich.