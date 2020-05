Microsoft will Windows-Versionen zusammenlegen

Dieser Übergang werde aber wohl nicht über Nacht passieren, Microsoft arbeitet derzeit noch am nächsten großen Update für Windows Phone 8. Dieses dürfte wohl die beiden Systeme ein weiteres Stück zusammenbringen. Larson-Green räumt auch Fehler bei der Vermarktung der Marke Windows RT ein: "Ich glaube, wir haben den Unterschied nicht so gut erklärt. Die Geräte [Anm.: das Surface Pro und das Surface RT] haben ähnlich ausgesehen, ließen sich ähnlich verwenden, es [Anm.: RT] konnte einfach nur nicht all das tun, was Windows auch konnte."