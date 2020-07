Microsoft wollte Bing an Facebook verkaufen

Microsoft wollte offenbar im letzten Jahr seine Suchmaschine Bing an Facebook verkaufen. Das berichtet die New York Times in einem Blogeintrag, in dem sie sich auf die Aussagen mehrerer mit der Thematik vertrauten Personen beruft. Die Hoffnung lag darin, dass ein Internetkonzern wie Facebook Google besser Paroli bieten könne. Einige Microsoft-Mitarbeiter unterbreiteten Facebook - ohne der Erlaubnis von Microsoft-CEO Steve Ballmer - das Angebot. Zuckerberg lehnte allerdings mit dem Argument ab, dass Facebook andere Dinge habe, auf die man sich konzentrieren müsse. Mittlerweile dürfte Facebook seine Bemühungen im Bereich der Suchmaschinen wieder verstärkt haben.