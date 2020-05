Microsofts „Threshold“ soll Windows-Systeme zusammenführen

Laut ZDNet bereitet Microsoft unter dem Codenamen „Threshold“ eine Reihe von Updates für Xbox One, Windows Phone sowie Windows vor, die die Systeme enger zusammenführen sollen. Die Updates sollen im Frühjahr 2015 erscheinen. Ziel von Microsoft ist weiterhin ein einheitlicher App Store für all diese Plattformen. Mit „Threshold“ soll allerdings vor allem die Unterstützung für „hochwertige Aktivitäten“ vereinheitlicht werden. So werde es einheitliche Office-, Aufgabenverwaltungs-, IT Management- und „Serious Fun“-Apps geben. Ballmer gab dieses Ziel bereits im Juli bei der Bekanntgabe seiner „One Microsoft“-Strategie aus.