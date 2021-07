Mindbreeze engagiert sich im Gesundheitswesen

Wie in anderen Branchen fallen auch in Gesundheitseinrichtungen jede Menge digitale Informationen an, die meist aus mehreren Quellen stammen und in unterschiedlicher Form gespeichert werden: Laborbefunde, Daten aus dem Krankenhaus-Informationssystem, Arzneimitteldatenbanken oder elektronischen Patientenakten. Einheitliche Formate oder Standards können dabei oft nicht eingehalten werden.

Mit leistungsstarker Suche und semantischer Analyse ist Mindbreeze InSpire in der Lage medizinische Zusammenhänge über sämtliche eingebundene Quellen, unabhängig vom Format zu erkennen.

"Wie jedes andere Unternehmen, das große Datenmengen und Informationen produziert, profitiert auch das Gesundheitsweisen von Mindbreeze InSpire. Unser Produkt bringt hier sofort einen hohen und nachhaltigen Nutzen. Die Anforderungen an eine Suchlösung für das Gesundheitswesen haben wir über die letzten sieben Jahre mit verschiedensten Einrichtungen, wie beispielsweise dem medizinischen Simulationszentrum in Linz und vielen Krankenhäusern sowie Universitätskliniken in Europa erhoben und in unserem Produkt umgesetzt", sagt Daniel Fallmann, Gründer und Geschäftsführer von Mindbreeze.