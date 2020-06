MindNode: Mindmapping für Apple-Nutzer

Wien dürfte zu einer Art Hauptstadt des digitalen Mindmappens geworden sein: Neben MindMeister und Mind42 stellt auch der unabhängige Developer Markus Müller seine Software MindNode für die strukturierte Darstellung von Ideen zur Verfügung. Auf Mac, iPhone und iPad können mit " MindNode" (gratis) bzw. der Premium-Version " MindNode Pro" (15,99 Euro am Mac, 4,99 Euro für iOS) Gedankenkarten erstellt werden. Über- und Unterpunkte können hierarchisch verästelt werden, unterschiedlich gefärbte Stränge sorgen auch bei vielen Verzweigungen für Übersicht.

Für einfaches Mindmappen reicht die Gratis-Version von MindNode, wer wirklich damit arbeiten will, sollte zum kostenpflichtigen Pro-Angebot greifen. Denn dieses bietet viele zusätzliche und essenzielle Features: An Knoten können auch Bilder (z.B. JPEG, PNG, GIF) angezeigt werden, Mindmaps können via WLAN zwischen Mac, iPhone und iPad synchronisiert werden, und außerdem können so genannte "Cross Connections" zwischen zwei ansonsten nicht verbundenen Knoten hergestellt werden.

Im Test erstellte die futurezone diese MindMap, die das Geschäftsnetzwerk von Facebook visualisiert: