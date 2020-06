Modern Warfare 3: Eine Milliarde Dollar Umsatz

Das Kriegsspiel „ Call of Duty: Modern Warfare 3“ hat in nur 16 Tagen die Umsatz-Marke von einer Milliarde US-Dollar geknackt. Das teilte der Hersteller Activision am Montag mit. Damit überholt der Ego-Shooter den Rekordumsatz des Fantasy-Abenteuers „Avatar“. Der Kinofilm überschritt die Milliarden-Marke im Jahr 2009 nach 17 Tagen und gilt als bislang erfolgreichster Film der Kinogeschichte. Der Erfolg von „ Call of Duty“ sei ein Zeichen dafür, „dass das Publikum interaktive Erfahrungen mehr schätzt als passive“, erklärte Activision-Chef Bobby Kotick in der Unternehmensmitteilung.