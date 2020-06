Mögliches Startdatum für Samsung Galaxy S6 geleakt

Es gilt als relativ sicher, dass das Samsung Galaxy S6 am 1. März in Barcelona vorgestellt wird. Doch wann das Smartphone auch in den Läden stehen würde, war bislang noch unbekannt. Der Blog PhoneArena hat nun Informationen erhalten, die zumindest auf den Zeitrahmen des Verkaufsstarts hinweisen. Demnach hat Samsung eine Urlaubssperre für die Zeiträume zwischen 22. und 30. März sowie dem 19. bis 27. April verhängt.