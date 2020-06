Motorola-Smartwatch soll 249 Dollar kosten

Motorola hat einen ersten Hinweis auf den Preis seiner kommenden Smartwatch Moto 360 gegeben. In den Teilnahmebedingungen zu einem Gewinnspiel wird erklärt, dass der Hauptgewinn - eine Moto 360 - einen Listenpreis von 249 Dollar habe. In dem am späten Mittwoch vorgestellten Gewinnspiel werden die Teilnehmer aufgerufen, eigene Designs für das Uhrendisplay zu entwerfen.

Der Verkaufspreis beim Marktstart könne sich von diesem Listenpreis jedoch deutlich unterscheiden, wie Motorola ebenfalls angibt. Allerdings war bereits vor einigen Tagen der Preis von 249 Euro für Europa von der französischen Website Le Journal du Geek genannt worden.