Mountain Lion im Test: Seitenhieb auf Windows 8

Mit "Reminders" wird bei der Installation von Mountain Lion eine weitere neue App installiert, die auf die rege Nutzung des Users wartet. Sie soll analog zur iOS-5-App an Termine etc. erinnern - was sie auch brav via Notification am im rechten oberen Bildschirmeck tut. Via iCloud können die Einträge auch synchronisiert werden, was gut und flott funktioniert. Auch in die andere Richtung klappt es im Test tadellos: Binnen Sekunden ist ein Eintrag in der Reminders-App am iPhone (die mit der Sprachsteuerung Siri zusammenpielt) in der Desktop-App gelandet.