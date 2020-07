Mozilla arbeitet an Streaming-Stick mit Firefox OS

Google bietet seinen Chromecast derzeit um 35 Euro an, ob Mozilla mit einem eigens produzierten Stick in den Massenmarkt gehen will, ist unbekannt. Wahrscheinlich ist, dass Mozilla sich auf die Software-Lösung auf Firefox OS Basis konzentriert und mit der Streaming-optimierten Lösung Entwickler für Anwendungen und Geräte begeistern möchte. Im Vergleich zum Chromecast, aber auch anderen ähnlichen Services will Mozilla mit größtmöglicher Offenheit für Entwickler punkten.

Schon vor ein paar Wochen war auf Mozilla-Blogs zu lesen, dass Entwickler an der nativen Integration von Chromecast und einem nicht näher definierten anderen Gerät namens Netcast im mobilen Betriebssystem Firefox OS arbeiten. Bei Netcast könnte es sich nun um Mozillas nun durchgesickerte eigene Streaming-Lösung handeln.