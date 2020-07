Mozilla stellt "Webmaker"-Tools bereit

Mozillas will mit „Webmaker" dazu beitragen, das Internet leichter zu verstehen und mitzugestalten. Auf der eigens eingerichteten Projekt-Website finden sich zahlreiche Projekte wieder, die es Menschen jeden Alters und Kenntnisstandes ermöglichen, aktiv an Internet-Projekten (sei es mit Videos, Blogging oder Remixing) mitzuwirken.

Mozilla hat dazu verschiedene Werkzeuge entwickelt und zur Verfügung gestellt, damit die Konsumenten zu Netz-Produzenten werden können. Einige der Tools existieren dabei schon länger, andere sind wirklich neu. So gibt es mit „Thimble" etwa eine Sammlung kleiner Spiele, die in die Grundlagen der Entwicklung von Websites einführen. „Wrangler" erklärt, wie man in HTML einen einfachen Text schreiben kann, der „Bunny Masher" erklärt die Darstellungssprache CSS.

Die „Webmaker"-Kampagne startet am heutigen Samstag mit dem "Global Weekend of Code", das zugleich die drei Monate lange "Sommer-Code Party" einleitet. Viele Lehrende von der ganzen Welt unterstützen die Kampagne.