Mozilla veröffentlicht Thunderbird 5.0

zu übernehmen, hatmit dem nun veröffentlichten Thunderbird-Update einen Sprung von Version 3 auf 5.0 gemacht. In Zukunft soll der E-Mail-Client wieder zeitlich parallel zumgeführt werden und mit kleineren Verbesserungen in knappem Zeitabstand anstelle von großen Updates über längere Zeiträume versorgt werden.Im Design und der Handhabung präsentiert sich5 ähnlich der Vorgängerversion. Das Add-on-System, um Erweiterungen wie die Mozilla-eigene Kalender-Entwicklung Lightning im Client zu integrieren wurde optisch und von der Handhabung an Firefox angepasst. Für die bessere Geschwindigkeit soll die eingebauteGecko 5 Engine sorgen. Ebenfalls neu ist, dass Tabs mit Mail- bzw. Account-Inhalten beliebig angeordnet und verschoben werden können. Ein neuer Schnellfilter soll die Suche im eigenen Posteingang und Unterordnern erleichtern.

Kleine Änderungen gibt es auch für die verschiedenen Betriebssysteme. So wurden einige Layout-Bugs für Vista und Windows 7 aus dem Weg geräumt. Für Mac OS gibt es nun eine offizielle Unterstützung der 32- bzw. 64-Bit-Version. Die älteren PowerPC-Mac-Modelle werden mit dem Update allerdings nicht mehr unterstützt. Insgesamt berichtet Mozilla von 390 Verbesserungen im Vergleich zur Vorgängerversion, die für mehr Geschwindigkeit, Stabilität und Sicherheit sorgen sollen.

Die aktuelle Thunderbird-Version kann hier heruntergeladen werden.