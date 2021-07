Mozilla will mit Facebook-Hilfe JPEGs verkleinern

Wie Mozilla in einem Blogeintrag bekanntgab, ist am Dienstag der JPEG-Encoder mozjpeg in der finalen Version 2.0 bereitgestellt worden. Das erst im März 2014 offiziell ins Leben gerufene Projekt, das eine hochwertige Komprimierung von Bilddateien bei verringertem Datenumfang anstrebt, macht damit weiter Fortschritte. Unterstützung erhält Mozilla zudem von Facebook, das ebenfalls nach Methoden sucht, um den Datenverbrauch der sozialen Plattform auf mobilen Browsern und in Apps zu senken (die futurezone berichtete).