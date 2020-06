MS Office 365 in der Cloud

Microsoft hat sein neues Projekt Office 365 vorgestellt, dass Office Anwendungen in der Cloud bringen soll. Microsoft will so die Online Services Exchange, SherePoint, Lync Online und die Office Web Apps vereinen und damit laut eigenen Aussagen "das ganze Wissen in Sachen Produktivität in die Cloud verlegen"

Wie es scheint plant Microsoft so seinen ersten großen Wurf gegen Google Docs, Office 365 soll wie Google Docs über den Web Browser laufen. Durch diesen Umstand ist Microsoft Office nun erstmals auch für Apples iPad verfügbar. Auch wenn dies keinen vollen Ersatz zu einer echten Portierung darstellt, ist es ein erster Schritt in Richtung der User von Apples Tablet.

(futurezone)