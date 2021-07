Music+: Nokia kündigt Spotify-Konkurrent an

Der finnische Handy-Hersteller Nokia kündigte am Sonntag überraschend eine Erweiterung seines Musikstreamingdienstes Nokia Music an. Mit Nokia Music+ sollen Nutzer des kostenlosen Dienstes gegen eine Monats-Gebühr von 3,99 Euro Premium-Funktionen erhalten. Dazu zählen unbegrenzte Downloads, Streaming in hoher Qualität, Songtexte sowie die Nutzung von Nokia Music auf anderen Geräten wie dem PC (per Web-App) oder auf dem Smart TV. Verwirrung herrscht derzeit noch darüber, ob der neue Dienst auch die Auswahl von einzelnen Titeln ermöglichen wird. In der kostenlosen Version funktioniert Nokia Music ähnlich wie der US-Dienst Pandora, bei dem lediglich sogenannte "Mixes" nach Genre oder Interpret abgespielt und dabei einzelne Titel übersprungen werden können.

15 Millionen Songs

In der Ankündigung ist jedoch vom "unbegrenzten Überspringen von Titeln" und "zusätzlicher Kontrolle darüber, was du hörst" die Rede. Der Dienst umfasst derzeit rund 15 Millionen Titel und soll vor allem das Finden neuer Interpreten über Genre-Mixes erleichtern. Diese werden mit Hilfe des Algorithmus des US-Unternehmens Echo Nest miteinander verknüpft und sollen dem oftmals kritisierten Spotify Radio überlegen sein. Nokia Music+ soll in den "nächsten Wochen" weltweit verfügbar sein.