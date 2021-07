Musik-Streaming: Deezer startet Marktoffensive

Nachdem der Musikstreaming-Dienst eine Finanzierung im Rahmen von 100 Millionen Euro bekommen hat, wurden nun die Zukunftspläne präsentiert. Demnach will das Unternehmen in 76 neuen Ländern starten und in den nächsten Monaten auch einen kostenlosen Service zur Verfügung stellen.

Der neue, kostelose Service wird international verfügbar sein und voraussichtlich zeitlich eingeschränkt sein. Das Modell dürfte dem ähnlen, was der Konkurrent Spotify bereits seit einiger Zeit anbietet. Aktuell können Nutzer bei Deezer lediglich 30-sekündige Previews von Songs hören, ohne ein kostenpflichtiges Premium-Abo zu kaufen. Deezer will in Zukunft auch verstärkt lokal vertreten sein und zusätzlich Büros in neuen und bestehenden Märkten eröffnen sowie mehr Mitarbeiter einstellen.

Außerdem kündigt der Dienst einzelne Verbesserungen ihrer Software an. So sollen etwa verstärkt soziale Komponenten eingebaut werden. Mit der Mobile App können Nutzer ihre Freunde finden und sich mit ihnen verbinden. Sie erhalten Zugang zu ihren Musikbibliotheken, Playlists und Charts. Außerdem beinhaltet die personalisierte Musikbibliothek in Zukunft auch eine Auflistung von passenden lokalen Konzerten. Auch Facebook soll stärker eingebunden werden.