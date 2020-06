Musikdienst Spotify startet in Deutschland

Der international bekannte Internet-Musik-Dienst Spotify kommt nun, nachdem er in Österreich bereits vergangenes Jahr an den Start ging, auch nach Deutschland. Er werde ab Dienstag verfügbar sein, teilte das Unternehmen mit. „Zu unserem Start in Deutschland gibt es 16 Millionen Songs“, sagte Firmengründer Daniel Ek der Nachrichtenagentur dpa. Deutschland sei der drittgrößte Musikmarkt der Welt, „wir denken, das ist ein perfekter Standort für Spotify.“ Deutschland ist für die Schweden der zwölfte Markt in Europa, außerdem ist Spotify auch in den USA präsent. Der vor dreieinhalb Jahren gegründete Dienst hat nach eigenen Angaben mehr als drei Millionen zahlende Nutzer.

Lizenrechtliche Grundlagen wurden geschaffen

Diese können frei wählen, welche Musik sie hören wollen. Die Daten werden über das Internet übertragen, ohne dass wie bei Download-Diensten eine Speicherung vorgesehen ist. Dies wird als „ Streaming“ bezeichnet, eine Form des Musikhörens, die zunehmend Anklang findet. Die Verwertungsgesellschaft Gema und der IT-Fachverband Bitkom haben im Dezember vergangenen Jahres mit einer Gebührenordnung einheitliche lizenzrechtliche Grundlagen für Streaming-Dienste in Deutschland geschaffen. Zu diesen gehören unter anderem auch Napster, Simfy und Aupeo.

Abomodelle

Spotify bietet in Deutschland, wie auch in Österreich, drei Nutzungsmodelle an. Das Musikhören am stationären Computer mit Werbeeinblendungen ist kostenlos. Für monatlich 4,99 Euro kann man die Werbung ausblenden. Die volle Nutzung auch mit mobilen Geräten wie Smartphones sowie einer höheren Übertragungsqualität (320 statt 160 Kilobit pro Sekunde) kostet 9,99 Euro im Monat.